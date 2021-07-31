На совместном заседании Рабочих групп Межведомственного центра в Гадруте обсуждены проделанные и предстоящие работы в Карабахе (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В поселке Гадрут Ходжавендского района состоялось совместное заседание рабочих групп по вопросам градостроительства, транспорта, связи и высоких технологий, науки, образования и культуры Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. На заседании присутствовали представители министерств, агентств и других профильных госструктур, входящих в рабочие группы.

Как сообщает в субботу Trend, открывая заседание, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана, руководитель Рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры Фарах Алиева отметила, что в качестве продолжения Великой победы в Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на освобожденных территориях ведутся масштабные строительные работы.

Она отметила, что проведение совместного заседания рабочих групп на освобожденных территориях - важный шаг для повышения эффективности работы.

Затем выступил заместитель заведующего отделом внешней политики Администрации Президента Азербайджана, руководитель секретариата Координационного штаба Нусрат Сулейманов. Он отметил, что работа, проделанная штабом, носит системный характер. Коснувшись деятельности рабочих групп, Сулейманов отметил важность проектов, реализуемых соответствующими государственными структурами в Карабахском регионе. Была подчеркнута важность более тесной координации деятельности с учетом динамики расширения проводимых на освобожденных территориях работ.

В ходе заседания первый заместитель председателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре, руководитель Рабочей группы по градостроительству Намиг Гумматов представил информацию о подготовке общего и генерального планов освобожденных территорий, проделанной работе в направлении реализации градостроительных проектов. Было отмечено, что развитие сел и поселков в Карабахском регионе требует отдельного подхода, и с этой целью объявлен конкурс на определение будущего архитектурного облика пяти сел и одного поселка. В настоящее время жюри оценивает представленные проекты. Было отмечено, что такие конкурсы предусматривается проводить и по другим селам и поселкам, освобожденным от оккупации.

Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий, руководитель Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Рахман Гумматов подчеркнул, что запланированные в регионе инфраструктурные проекты реализуются быстро и по плану, при этом к проектированию дорог и разработке единых планов привлечены компании братской Турции. Было подчеркнуто, что также ведется работа по предотвращению незаконного оказания услуг связи на освобожденных территориях, в семи районах проведены радиологические и радиоэкологические исследования.

На встрече также обсуждались вопросы разминирования освобожденных территорий, реализации проектов транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, защиты культурного наследия и памятников истории и культуры, восстановления историко-культурных памятников в Агдаме и Шуше.

Отметим, что в рамках поездки члены Рабочей группы по науке, образованию и культуре посетили Агдам и осмотрели памятники истории и культуры, нуждающиеся в реконструкции и реставрации. Рабочие группы по градостроительству и транспорту, связи и высоким технологиям посетили Физули и Шушу. Сотрудники государственных органов ознакомились с ходом строительства международного аэропорта Физули и "Дороги Победы", процессом разминирования на автодороге Физули-Гадрут.

Члены группы были проинформированы о подготовке документов территориального планирования города Физули. В ходе поездки в Шушу состоялось ознакомление с радио- и телеретрансляционной станцией, зданием узла связи и существующей дорожной инфраструктурой, а также с первоначальными планировочными проектами города.

Отметим, что в целях проведения работ по реконструкции и восстановлению на освобожденных территориях в централизованном и координированном порядке, организации обмена информацией рабочие группы Межведомственного центра при Координационном штабе регулярно проводят заседания.

Напомним, что Координационный штаб, созданный распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)