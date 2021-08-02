Сообщение пресс-службы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"
В ряде СМИ и в социальных сетях распространилось ложное сообщение об использовании Национальным авиаперевозчиком Азербайджана воздушного пространства над Зангезуром на маршруте Баку-Нахчыван.
«Азербайджанские Авиалинии» официально сообщают, что воздушного коридора над Зангезуром пока не существует и никак не используется авиакомпаниями.
AZAL призывает СМИ не доверять непроверенной информации и обращаться только к официальным источникам.
«Азербайджанские Авиалинии» оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы для расследования данных провокационных действий, а именно распространения заведомо ложной информации.
Пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Министр обороны Азербайджана приказал быть готовым к провокациям армянских ВС и немедленно пресекать их
Италия заинтересована в реализации проектов по освоению месторождений полезных ископаемых в Узбекистане
Назван срок начала выдачи в Азербайджане «Сертификата о противопоказаниях» лицам, имеющим противопоказания к вакцинам от COVID
Сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИТ является приоритетом двустороннего взаимодействия - минпромторг России
Переговоры по ядерной сделке возобновятся после инаугурации нового иранского президента - постпред РФ в Вене
Рассматривается вопрос возобновления прямых авиарейсов между Узбекистаном и Азербайджаном (Эксклюзив)
Эрдоган выразил желание возродить трехсторонний механизм Турция-Грузия-Азербайджан на уровне лидеров
Антиазербайджанские поправки в Конгрессе США – результат деятельности армянского лобби – американский эксперт
Силы МЧС Азербайджана предотвратили распространение пожаров в некоторых направлениях в Турции (ФОТО/ВИДЕО)