Сообщение пресс-службы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"

Азербайджан 2 августа 2021 11:41 (UTC+04:00)
Сообщение пресс-службы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"

В ряде СМИ и в социальных сетях распространилось ложное сообщение об использовании Национальным авиаперевозчиком Азербайджана воздушного пространства над Зангезуром на маршруте Баку-Нахчыван.

«Азербайджанские Авиалинии» официально сообщают, что воздушного коридора над Зангезуром пока не существует и никак не используется авиакомпаниями.

AZAL призывает СМИ не доверять непроверенной информации и обращаться только к официальным источникам.

«Азербайджанские Авиалинии» оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы для расследования данных провокационных действий, а именно распространения заведомо ложной информации.

Пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»

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