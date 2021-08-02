Спешите зарегистрировать детей в Летнем Лагере от Британской Школы в Баку по самым доступным ценам

Участие детей в летних лагерях способствует развитию их социальных знаний, формированию характера и навыков жизни в обществе.

Если вы живете в Баку, мы будем рады, если ваши дети присоединятся к Летнему Лагерю Британской Школы в Баку (BSB).

Летний лагерь BSB - это идеальный способ поддержать детей активными в течение лета. Наш лагерь сочетает в себе энергию лета с нашей известной образовательной программой.

Детки будут наслаждаться летом, насыщенным увлекательными и интересными занятиями, занимаясь при этом английским языком, спортом, йогой и танцами.

Команда Летнего Лагеря от BSB состоит из высококвалифицированных преподавателей, которые любят детей и свою работу. Под их руководством детки получат прекрасную возможность академического и социального развития.

Мы с нетерпением ждем веселого лета с вашими детьми!

Места заполняются быстро, поэтому свяжитесь с нами, пока есть возможность и мы будем рады вам помочь.

Веб страница Британской Школы в Баку: http://bsb.edu.az/

Контакты: (99412) 465-80-86 (99412) 447-40-81

Адрес с электронной почты: [email protected]