В Азербайджане введены в эксплуатацию несколько объектов командования Сухопутными войсками (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и в рамках реформ, проводимых в азербайджанской армии, продолжаются мероприятия по созданию военной инфраструктуры, отвечающей современным стандартам, и организации службы войск.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, в целях исполнения соответствующего распоряжения Президента Азербайджана о создании командования Сухопутными войсками министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили несколько введенных в эксплуатацию военных объектов командования.

Сначала были возложены цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева на территории воинской части, почтена память великого лидера.

Министр обороны осмотрел здание штаба командования Сухопутными войсками. Он был проинформирован о том, что в штабе действуют пункты, предназначенные для автоматизированных систем управления военными операциями и войсками в условиях современного общевойскового боя, а также учебные и служебные помещения.

Затем Гасанов ознакомился с условиями, созданными в административных зданиях управлений, входящих в состав командования, а также в солдатской казарме и огневом городке.

Глава ведомства дал соответствующие поручения по дальнейшему улучшению социально-бытовых и служебных условий личного состава воинских частей.