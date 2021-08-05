Состоится международная научно-практическая конференция на тему развития Агдама

БАКУ /Trend/ - 16-17 сентября состоится международная научно-практическая конференция на тему «Построение новой экономики в Карабахе: импульсы развития из Агдама».

Как сообщает в четверг Trend, мероприятие пройдет при участии Спецпредставительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском районе, Министерства экономики Азербайджана, Фонда возрождения Карабаха и Института экономики НАНА.

Пленарное заседание конференции состоится в Агдаме, остальные встречи пройдут в режиме онлайн.

В течение двух дней конференции планируются обсуждения на следующие темы:

– Построение новой экономики в Агдаме: экономический потенциал, приоритеты и ожидания;

– Потенциал природных ресурсов и «зеленой» энергии в Агдаме и во всем Карабахе;

– Баланс между традиционными и нетрадиционными секторами экономики в Карабахе;

– Возвращение вынужденных переселенцев в Агдам и в целом в Карабах.

Будет опубликован сборник статей и тезисов конференции. Информация для публикации принимается в электронном виде на азербайджанском, турецком, русском, английском языках.

Главное условие – статьи и тезисы должны быть составлены в соответствии со следующими требованиями:

– текст должен быть отправлен в формате Microsoft Word (A4) с использованием шрифта Times New Roman (размер шрифта – 12; межстрочный интервал – 1,15; поля: левое поле – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см);



– объем статьи должен составлять 15-20 тысяч знаков, объем тезиса 2–2,5 тысячи знаков;

– название статьи должно быть написано заглавными буквами, жирным шрифтом 12 размера;

Необходимо указать полное имя, фамилию и отчество автора (или авторов) шрифтом 12 размера, ученую степень автора (или авторов), название учреждения, в котором автор работает или учится (для докторантов и диссертантов), а также адрес электронной почты и контактный телефон.

С новой строки должна быть предоставлена аннотация статьи, объемом не более 1 тысячи знаков, 11 шрифтом. Список использованной литературы должен быть написан в алфавитном порядке, также 11 шрифтом.

Тексты статей должны содержать следующие разделы:

– Постановка проблемы (Введение);

– Анализ и оценка;

– Результаты и предложения.

Статьи и тезисы принимаются до 10 сентября на электронный адрес [email protected].

Тексты, полученные позже указанного срока и не соответствующие научным направлениям конференции, приняты не будут.

Контактное лицо – Фидан Ахундова, сотрудник Спецпредставительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском районе. Номер для связи: (+994 12) 599-99-97.