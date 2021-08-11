Karat holding выходит на рынок России (ФОТО)

Добрососедское отношение Азербайджана и России, общее единое пространство в прошлом, многолетние экономические связи дают широкие предпосылки для развития новых взаимовыгодных экономических отношений в условиях современной глобализации. Неоспоримым остается и тот факт, что в Азербайджано – Российских отношениях главным является торгово-экономическое сотрудничество, что является результатом партнерского диалога, который несет взвешенный дипломатический характер. Хотя здесь оптимально учтены все концепции, но уровень экономических отношений не в полной мере соответствует реальным возможностям стран партнеров. В результате двухсторонних переговоров глав правительств и других компетентных лиц есть предпосылки выхода этих отношений на более высокий уровень развития в сфере торговли и совместных усилий в развитии инновационных производств в ненефтяном секторе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз говорил в своих интервью в прессе, что между Азербайджаном и России существует высокий уровень политических контактов, благодаря чему принимаются решения, которые дают положительный результат в двухсторонних отношениях и наши отношения характеризуются как стратегическое партнерство. Отрадным в двусторонних экономических отношениях России и Азербайджана является и тот факт, что эти отношения развиваются не только между странами в целом, но и с отдельными российскими регионами. К настоящему времени Азербайджан подписал более 30 соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве с 13-ю регионами Российской Федерации. «Очень много иностранцев, азербайджанцы много денег вкладывают на Кавминводы», - сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Владимир Владимиров отметил, что Кавминводы выбирают инвесторы из дальнего зарубежья, в частности Азербайджана. За последнюю пятилетку в развитие КМВ было вложено 25 млрд рублей инвестиций. «Благодаря Вашим решениям», - сказал губернатор Ставрополья, обращаясь к президенту. По словам губернатора, «147 тысяч человек из дальнего зарубежья отдыхало на Кавказских Минеральных Водах».

Следует отметить, что одним из значимых крупных азербайджанских инвесторов в Ставропольском крае

является компания Karat Holding, последнее приобретение которого - здравница «Кисловодск», заброшенная с 1994 года. В этот проект, по концессионному соглашению с Министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, бизнесмены из братской республики готовы вложить почти 1,9 млрд рублей.

Помимо реставрации исторического фасада трехэтажного здания 1934 года постройки, инвестпроект предусматривает возведение двух девятиэтажных корпусов на 548 койко‑мест с переходом, где разместятся столовая на 380 мест, лобби‑бар, ресепшен и холл общей площадью около 720 кв. м. В цокольном этаже на 1,6 тысячи кв. м будет организована подземная парковка. Через шесть лет после начала работ власти региона передадут вновь отстроенный санаторий в собственность Karat Holding взамен на предоставление администрации края путевок на сумму 45,2 млн рублей. Общий объем инвестиций в реконструкцию и строительство оценивается в 1,878 млрд рублей.

В июне 2016 года был открыт реконструированный усилиями Karat санаторий «Источник» в Ессентуках общей площадью 26,3 тысячи кв. м с бассейном, медицинскими кабинетами и SPA‑зоной.

Рассчитанный на 340 мест, «Источник» позиционируется как многопрофильный санаторно‑курортный комплекс со специализацией на профилактику и терапию заболеваний желудочно‑кишечного тракта, органов дыхания, опорно‑двигательного аппарата, сердечно‑сосудистых, кожных болезней, сахарного диабета, а также на реабилитационно‑восстановительное лечение. Инвестиции в этот проект оценивались в 1,5 млрд рублей.

Кроме того, Karat уже ведет строительство аналогичного по профилю санатория «Источник Железноводск» на месте полуаварийных зданий в центре города. Ожидается, что здравница к концу 2021 года будет введена в эксплуатацию и сможет принимать до 420 гостей.

Общая сумма финансовых вливаний в этот проект приблизительно оценивается в 2 млрд рублей.

Привлекательность Кавминвод глава ГК Karat Holding Талех Гасымов объясняет сосредоточением здесь «уникального набора возможностей» для организации оздоровительного отдыха: «Если сравнить его с другими курортами в радиусе 3 тысяч километров, то мы не увидим много альтернатив. Это предопределило то, что наши инвестиционные планы связаны со Ставропольским краем. Я верю, мы на правильном пути. Все это благодаря политике президента Ильхама Алиева, который всегда поддерживает азербайджанских бизнесменов», сказал он.

Еще одним фактором инвестиционной привлекательности являются обещанные местными властями преференции.

В случае с «Кисловодском» предполагается, что санаторий будет реконструирован в течение трех лет и в 2023 году уже начнет принимать гостей.

Кроме того, Karat Holding намерен построить на Таганке, на месте исторических корпусов с торговыми лавками товарищества «Василий Осипович Красавин с братьями», гостиницу, пишут «Ведомости».

Это следует из отчетности входящей в холдинг компании «Конрэйс», которой принадлежат права на участок площадью 0,3 га в Большом Полуярославском переулке. Там сказано, что расположенные на этой территории пять строений общей площадью 1973 кв. м уже снесены.

Представитель Karat Holding уточнил, что компания стала владельцем этой недвижимости около пяти лет назад. Она, по его словам, приобретала здания с целью сдачи их в аренду, однако затем холдинг посчитал этот бизнес нерентабельным, поэтому было принято решение о строительстве на их месте гостиницы. Подробности проекта он не раскрыл, уточнив, что работы на площадке уже начались. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 г., сказано в документах «Конрэйса».

С каждым годом Азербайджан становится все более значимым партнером России. Республике за последние несколько лет удалось добиться значительного роста экономики. А Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является не только рынком свободной торговли, который Азербайджан активно использует, здесь также открываются возможности для привлечения инвестиций, защиты бизнеса. Уверен, правительство Азербайджана просчитает положительный эффект, который способно принести республике участие в интеграционных процессах вокруг России.

Устойчивый рост товарооборота - еще одно доказательство того, что между нашими странами сложились прочные связи. По итогам 2013 года объем российского экспорта в Азербайджан увеличился почти на 4% и составил 2,9 млрд долл., в то время как импорт возрос на 11,5% и достиг 637,2 млн долл.

Если проанализировать структуру товарообмена, то в основном преобладают такие товары, как машины и оборудование, продовольствие и сельскохозяйственные товары, металлы и древесина.

Азербайджан нацелен на рост товарооборота с Россией по итогам текущего года, заявил министр экономики республики Микаил Джаббаров.

Министр заметил, что прошлый год запомнился спадом в товарообороте между странами, а сейчас экономики растут. "На сегодня и в Азербайджане, и в России наблюдается рост экономики, а это влияет на сферы сотрудничества", - отметил Джаббаров.

Как отметил министр экономики, по итогам первого полугодия между странами наблюдается четырехпроцентный рост товарооборота. По словам Джаббарова, за первые шесть месяцев 2021 года азербайджанская экономика выросла на 2%, а если выделить ненефтяной сектор, то на все 5%. Все это указывает на диверсификацию экономики страны, отметил Джаббаров.

Министр указал на увеличение сборов от налоговых и таможенных органов, рост золотовалютных резервов Азербайджана, что дополнительно стимулирует рост экономики.

Благодаря проведенным реформам президента Азербайджан стал флагманом экономического развития в регионе, а сформированные в стране резервы стали залогом успешной реализации мер по предотвращению негативного воздействия последствий пандемии на субъекты экономической деятельности.

Азербайджанское государство, исключительно за счет собственных ресурсов осуществляет эффективный план мер по поддержке предпринимателей, занятых как в пострадавших от пандемии сферах, так и во всех областях экономики.

Азербайджан стал образцом в деле поддержки отечественного бизнеса со стороны государства в это непростое время, и многие страны уже перенимают нашу практику в данном направлении. Никогда еще власть и бизнес-сообщество не были так близки в понимании общих целей. Ведь сегодня каждый предприниматель, кто откликнулся на призыв Президента ощущает заботу и поддержку своей страны, понимая, что только совместными усилиями мы сможем преодолеть трудности, только "Вместе мы - сила!".