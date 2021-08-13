В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы
БАКУ /Trend/ - В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы.
Как сообщили в пятницу Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, на освобожденных территориях Азербайджана продолжаются профилактические мероприятия по обнаружению оружия и боеприпасов.
В ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского РОП и соответствующих структур СГБ Азербайджана, на территории города были обнаружены один пулемет, один автомат, три ручные гранаты, гранатометный снаряд, 691 патрон калибра 7,62 миллиметра и другие боеприпасы.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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