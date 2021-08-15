Поддержка Азербайджана во время пожаров была своевременной – правительство Турции

Азербайджан 15 августа 2021 13:30 (UTC+04:00)
Поддержка Азербайджана во время пожаров была своевременной – правительство Турции

БАКУ/Trend/- Помощь Азербайджана в тушении лесных пожаров в Турции была своевременной. Об этом сказали Trend в правительстве Турции.

Как отметили в турецком правительстве, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана активно помогали во время пожаров в Турции, что и есть настоящее братство.

«Мы благодарны братскому Азербайджану за оказанную нам поддержку», – сказали в правительстве Турции.

Напомним, что пожарно-спасательные отряды МЧС Азербайджана с первого дня прибытия в Турцию активно участвовали в борьбе с лесными пожарами. Пожары бушевали и в районе Еникёйской и Кемеркёйской ТЭС, где сотрудники МЧС Азербайджана проявили большую самоотверженность как в тушении огня, так и в охране этих электростанций.

Пожарно-спасательные отряды МЧС Азербайджана начали прибывать в турецкую провинцию Мугла с 30 июля.

Азербайджанские пожарные боролись с огнем в населенных пунктах Пынар, Караер, Кавакчык, Чайхисар, Зейтуналаны, Отманлар, Чогенли, в регионе Ятаган, в районах Чине, Акчаова, Кабаклыдере провинции Айдын, в Сеидли-Кемере, Ментеше, Газеллере, в провинции Мугла.

В то же время были выполнены задачи по тушению пожаров в Мармарисе, Орхании, Армудлу, Деирманяны, Ачпаране, Тургуте, Фетхийе, в окрестностях аэропорта Даламана, районах Булдак, Тавас, Бурдук-Буджак провинции Денизли.

Задача, поставленная Президентом Ильхамом Алиевым перед направленными в братскую Турцию пожарно-спасательными силами МЧС Азербайджана, полностью выполнена, и пожары в провинции Мугла окончательно потушены.

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