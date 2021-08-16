Открытие Зангезурского коридора – важнейший шаг для всего Южного Кавказа – израильский эксперт

БАКУ /Trend/ - Безусловно, открытие Зангезурского коридора – важнейший шаг для всего Южного Кавказа и России, поскольку эта железнодорожная ветка соединит между собой и Армению, и Россию, и Иран. Все это будет способствовать усилению бизнеса, что пойдет на благо всех.

Об этом сказал Trend израильский юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

Эксперт подчеркнул, что Армения, однако, не спешит открывать Зангезурский коридор.

«Нужно правильно оценить поведение Армении в течение последних трех недель, когда она самым наглым, террористическим образом обстреливала азербайджанские войска, что является грубейшим нарушением международного права и ноябрьского заявления. Это беспрецедентная наглость, и обстрелы являются классическим проявлением террористической деятельности», – отметил он.

По словам Финкеля, он не видит желания со стороны Армении идти путем договоренностей, подписанных при посредничестве России в ноябре 2020 года.

«Интенсификация обстрелов, отсутствие желания кооперироваться, отказ предоставить карты минных полей по оставшимся районам – все это наталкивает на мысли о реваншизме, о том, что Армения хочет спровоцировать чуть ли не следующую Карабахскую войну. И конечно, любые попытки вооружения Армении и модернизации ее армии будут только повышать нездоровый аппетит армянской стороны к тому, чтобы попытаться пересмотреть результаты, сложившиеся на данный момент по итогам Второй Карабахской войны. Все это очень тревожно и идет в неправильном направлении», – заключил эксперт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)