БПЛА ГПС Азербайджана во время Отечественной войны уничтожили более 290 вражеских объектов

Азербайджан 18 августа 2021 13:41 (UTC+04:00)
БПЛА ГПС Азербайджана во время Отечественной войны уничтожили более 290 вражеских объектов

БАКУ /Trend/ - В результате применения военнослужащими Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Harop и Quzğun во время Отечественной войны были уничтожены стратегические объекты противника, в том числе ОТРК "Точка-У" и "Эльбрус" (по классификации НАТО - Scud B), зенитно - ракетные комплексы "С-300", "Круг", "Куб", "Тор", станции РЭБ, танки, бронетехника и другая боевая техника, командные пункты управления, в целом 290 вражеских объектов, обезврежено значительное число живой силы врага.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорилось на мероприятии в центральном аппарате ГПС, приуроченном к 102-й годовщине со дня создания погранслужбы Азербайджана.

Также отмечалось, что азербайджанские пограничники достойно выполнили поставленные задачи во время 44-дневной борьбы за справедливость, с первых дней Отечественной войны освободили большую территорию - от линии соприкосновения в Физулинском районе и до государственной границы с Арменией, в результате молниеносной атаки за 24 часа продвинулись на 105 километров и нанесли по противнику сокрушительные удары, подняли флаг Азербайджана на древнем Худаферинском мосту, в поселке Агбенд Зангиланского района, в городе Зангилан, освободили стратегические высоты на государственной границе с Арменией, продемонстрировали беспримерный героизм и доблесть при освобождении Физулинского, Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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