Азербайджанские артиллеристы отправились в Казахстан для участия в конкурсе (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские артиллеристы отправились в Казахстан для участия в конкурсе «Мастера артиллерийского огня», который пройдет в рамках «Армейских международных игр – 2021».
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, в городе Алматы (Казахстан) для нашей команды был проведен брифинг в целях ознакомления с правилами и условиями конкурса.
В конкурсе примет участие группа артиллеристов азербайджанской армии в составе 22 человек.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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