Доход AzerGold по итогам 2020 года вырос до 300%

Обнародованы финансовые отчеты ЗАО “AzerGold” по итогам 2020 года.

Согласно финансовым проверкам, проведенным одной из всемирно известных аудиторских компаний “PricewaterhouseCoopers” (PwC), в сравнении с 2019 годом в 2020 году добыча золота увеличилась на 8,7%, добыча серебра – на 17,6%.

В отчетном году от продажи золота и серебра на международных биржах в экономику страны были привлечены 110,2 миллиона долларов, что на 27,9% (24,04 миллиона долларов США) больше в сравнении с 2019 годом.

Наряду с этим, выросли общая прибыль, маржа общей прибыли, чистая прибыль, а также EBITDA (прибыль до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов).

В сравнении с 2019 годом общая прибыль ЗАО выросла на 43 043 565 долларов США (141,3%), достигнув в 2020 году 73 504 817 долларов США.

Если в 2019 году маржа общей прибыли, подсчитанная соотношением общей прибыли (разница между доходами от продаж и себестоимостью продажи) к доходам от продаж, составляла 35%, то в 2020 году этот показатель составил 66,7%.

Чистая прибыль ЗАО в сравнении с 2019 годом выросла на 35 763 615 долларов США (287,3%), достигнув в 2020 году 48 209 778 долларов США.

Если ЗАО завершило 2019 год с EBITDA в 43 876 416 долларов США, то в 2020 году этот показатель вырос на 57,6%, составив 69 149 496 долларов США.

По результатам финансовых отчетов, благодаря эффективному управлению активами предприятие получило прибыль от существующих ресурсов на оптимальном уровне. Так, индикатор рентабельности активов (ROA - Return on Assets) в прошлом году вырос, составив 34,5%. Для сравнения отметим, что в 2019 году показатель по этому индексу составлял 11%.

В 2019 году общий капитал ЗАО составлял 27 571 988 долларов США, в 2020 году этот показатель вырос на 70 562 720 долларов США (255,9%), составив 98 134 707 долларов США.

Отметим, что рост общего капитала произошел за счет чистой прибыли текущего года, и опирается на увеличение со стороны государства уставного капитала в 22 352 941 долларов США (в объеме 38 миллионов манатов). На конец 2020 года акционерный капитал Общества составил 29 531 894 долларов США.

В отчетном году чистая прибыль на сумму 29,6 миллиона манатов была использована ЗАО по инвестиционной деятельности. Отметим, что ЗАО, за свой счет обеспечивающее капиталовложение для реализации проектов по золоту, полностью устранило зависимость от государственного бюджета по этому направлению.

Финансирование за счет государственного бюджета обеспечивается только для реализации проектов по железной руде, являющихся новой сферой деятельности.

Напомним, что распоряжением Президента Азербайджана № 2245 от 1 сентября 2020 года ЗАО "AzerGold" были поручены изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

В связи с выполнением поручений, вытекающих из распоряжения, организацией деятельности по месторождениям железной руды первая дочерняя компания, все акции которой принадлежат Обществу – ООО «Дашкесан демир филиз», с прошлого года прошло государственную регистрацию и приступило к деятельности.

ООО продолжает выполнять комплексные работы по эксплуатации месторождений железной руды в Дашкесане согласно распоряжению Президента Азербайджана от 6 августа 2020 года.

Более подробно с финансовыми отчетами и другими финансовыми показателями можно ознакомиться на сайте АО (https://azergold.az/haqqimizda/maliyye-ve-audit-hesabatlari).