За прошлую неделю разминированы 188 га освобожденных территорий Азербайджана
БАКУ /Trend/ - С 30 августа по четвертое сентября от мин и неразорвавшихся боеприпасов были очищены 188 гектаров освобожденных территорий Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в недельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию.
В результате проведенных в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане операций были обнаружены 164 противопехотных и 72 противотанковых мины, а также 235 неразорвавшихся боеприпасов.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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