За прошлую неделю разминированы 188 га освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С 30 августа по четвертое сентября от мин и неразорвавшихся боеприпасов были очищены 188 гектаров освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в недельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию.

В результате проведенных в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане операций были обнаружены 164 противопехотных и 72 противотанковых мины, а также 235 неразорвавшихся боеприпасов.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)