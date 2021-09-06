В Баку пройдет Тюркский бизнес-форум (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Баку пройдет "Тюркский бизнес-форум", в котором примут участие официальные представители тюркских стран, в том числе министр торговли Турции Мехмет Муш.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили TurkicWorld в министерстве торговли Турции.

По его данным, форум пройдет 10 сентября.

"В форуме примут участие генсек Тюркского совета Багдад Амреев, министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, министр экономики и финансов Кыргызстана Акылбек Жапаров, замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Бадрыддин Абидов, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто", - сказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что в рамках форума будет обсуждена роль тюркских бизнес-организаций в восстановлении и развитии освобожденного от оккупации Карабахского региона Азербайджана.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)