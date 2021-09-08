Проживающий в США азербайджанский боец ММА стал победителем турнира Cage Fury FC 50 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проживающий в США азербайджанский боец смешанных единоборств Гусейн Алиев стал победителем турнира Cage Fury FC 50, проведенного в Хьюстоне, штат Техас.

Как сообщили в среду Trend в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой, бой был организован в Bayou City Event Center в весовой категории 65 килограммов. Алиев встретился с 27-летним американским бойцом Кэмероном Грейвсом. За Гусейна Алиева по время поединка болели член Координационного совета американских азербайджанцев, руководитель Центра интеграции Америка – Азербайджан Самир Новрузов и члены диаспоры.

Встретившись с соотечественником после поединка, Самир Новрузов от имени Координационного совета американских азербайджанцев и Центра интеграции Америка – Азербайджан вручил ему диплом за достижения в области спорта и достойное представление Азербайджана на спортивных мероприятиях.

Отметим, что Гусейн Алиев, который родился в 1990 году в Баку, несколько лет назад переехал в США для проведения поединков с более сильными соперниками на масштабных турнирах. Он является 3-кратным чемпионом мира по смешанным единоборствам.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)