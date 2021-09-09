Стала известна дата судебного заседания по делу экс-начальника ГУ военной контрразведки упраздненного МНБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Стала известна дата судебного заседания по уголовному делу в связи с незаконными действиями экс-начальника Главного управления военной контрразведки упраздненного Министерства национальной безопасности Азербайджана Ширинова Низами Талыш оглу и других должностных лиц, сообщает в четверг Trend.

Подготовительное заседание под председательством судьи Бакинского военного суда назначено на 23 сентября.

По уголовному делу потерпевшими признаны Эмин Аббасов, Рахиб Агаев, Вугар Агаев.

Напомним, что Низами Ширинову было предъявлено обвинение по статьям 182.3.2, 193-1.3.2, 311.3.4 и другим статьям УК Азербайджана. В его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проходящим по делу Эльджану Абдуллаеву, Эльману Таирову и Надиру Назирову предъявлены обвинения по статьям 341.2.1, 341.2.3 и другим статьям УК АР, и в их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе предварительного следствия было обеспечено возмещение части нанесенного материального ущерба. На недвижимость, принадлежащую обвиняемым, был наложен арест.

Отметим, что в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Низами Ширинов совместно с Э.Абдуллаевым и Э.Таировым, работавшими начальниками управлений, и оперуполномоченным Н.Назировым в составе преступной группы, применив насилие в отношении гражданина и его близких родственников и угрожая распространить компрометирующую его информацию, присвоили в крупном размере имущество и денежные средства отдельных лиц, совершили незаконные действия в связи с исполнением служебных обязанностей, а также путем шантажа брали взятки в крупном размере за покровительство по службе и легализовали недвижимость в крупном размере, приобретенную преступным путем.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)