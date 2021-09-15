В Казахстане стартовал XVII Евразийский медиа форум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Казахстана городе Нур-Султан 15 сентября стартовал XVII Евразийский медиа форум на тему «2021: Мир в поисках новых смыслов».

Как сообщили в среду Trend в Агентстве развития медиа Азербайджана, форум, который проводится в онлайн формате, собрал воедино представителей мировых и местных СМИ, международных экспертов, политиков, ученых, общественных и культурных деятелей.

В этом году Азербайджан на форуме представляют исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, председатель ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Ровшан Мамедов, главный консультант сектора по работе со СМИ отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджана Кямран Гасанов, главный консультант сектора по работе с цифровым медиа Орхан Саттаров.

Первый день Евразийского медиа форума, который проводится после годичного перерыва, был посвящен практическим мастер-классам ведущих мировых экспертов. В рамках мероприятия был организован круглый стол на тему «СМИ тюркоязычных стран. Развитие сотрудничества в новых реалиях».

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)