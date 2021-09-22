Турецкие военнослужащие, которые будут участвовать в учениях «Нерушимое братство-2021», прибыли в Азербайджан (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония проводов военнослужащих ВС Турции, которые примут участие в азербайджано-турецких тактических учениях «Нерушимое братство – 2021» в Нахчыване.
Как передает в четверг Trend, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции на своей странице в Twitter.
Было отмечено, что военнослужащие отбыли из штаба командования 1-й механизированной пехотной бригады турецкой армии.
Турецких военнослужащих на мосту «Умид» через реку Араз на турецко-азербайджанской границе встретили представители ВС Азербайджана.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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