Турецкие военнослужащие, которые будут участвовать в учениях «Нерушимое братство-2021», прибыли в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония проводов военнослужащих ВС Турции, которые примут участие в азербайджано-турецких тактических учениях «Нерушимое братство – 2021» в Нахчыване.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции на своей странице в Twitter.

Было отмечено, что военнослужащие отбыли из штаба командования 1-й механизированной пехотной бригады турецкой армии.

Турецких военнослужащих на мосту «Умид» через реку Араз на турецко-азербайджанской границе встретили представители ВС Азербайджана.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)