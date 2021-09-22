Азербайджан является лидером среди стран СНГ по масштабам вакцинации
БАКУ /Trend/ - Азербайджан является лидером среди стран СНГ по масштабам вакцинации.
Как сообщает в среду Trend, об этом свидетельствует исследование Financial Times.
В первую тройку лидеров также вошли Россия и Казахстан.
Отметим, что процесс вакцинации стартовал в Азербайджане 18 января. На сегодня общее количество примененных доз вакцины от коронавируса в стране составляет 8 043 423. При этом первую дозу вакцины получили 4 636 579, вторую – 3 406 844 человека.
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