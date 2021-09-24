В Совете по правам человека ООН Армению призвали предоставить Азербайджану все карты минных полей (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Программный директор аккредитованного при ООН Института права и развития (IRDG) со штаб-квартирой в Женеве Джоель Фукс в ходе 14-го заседания 48-й сессии Совета по правам человека ООН рассказала о военных и экологических преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, также был озвучен призыв к Армении предоставить Азербайджану все карты минных полей.

Выступая в рамках интерактивного диалога со специальным докладчиком по вопросу «О последствия здорового регулирования, удаления опасных веществ и отходов для прав человека», Фукс сказала, что IRDG серьезно обеспокоен воздействием опасных отходов, особенно загрязнения наземными минами, так как это серьезно сказывается на окружающей среде, производстве продуктов питания и приводит к тому, что большие площади сельскохозяйственных земель остаются неиспользованными, уничтожаются источники средств к существованию.

Было отмечено, что представленная ею НПО призывает Совет по правам человека и международное сообщество принять дополнительные меры для защиты людей и окружающей среды на Южном Кавказе, поддержать мир и миротворческие усилия.

«IRDG призывает к расширению сотрудничества в регионе и просит правительство Армении предоставить правительству Азербайджана информацию о местонахождении оставшихся мин. Несправедливо вызывать больше жертв и ранений, когда можно легко обезвредить мины», – сказала Джоель Фукс.

Было отмечено, что отсутствие карт минных полей может иметь ряд негативных социально-экономических и экологических последствий, поскольку эксплуатационные и логистические затраты на обнаружение мин будут очень высокими для страны и донорских организаций. Это может повысить нагрузку на повестку дня в области развития, а также нанести ущерб праву на жизнь и разрушить экологический профиль региона.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)