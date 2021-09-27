В МИД Азербайджана провели мероприятие в связи с Днем памяти (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2021 года в Министерстве иностранных дел Азербайджана почтили память солдат и офицеров, погибших в 44-дневной Отечественной войне за освобождение наших земель, а также мирных жителей, ставших жертвами армянской агрессии.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе внешнеполитического ведомства, в мероприятии принимало участие руководство МИД, в том числе заместители министра, послы по особым поручениям, главы ведомств, а также представитель Минобороны.

Памятное мероприятие началось с зачитывания начальником пресс-службы министерства Лейлой Абдуллаевой заявления МИД по случаю 27 сентября – Дня памяти.

Затем выступил замминистра Халаф Халафов. Он рассказал об агрессивной политике Армении, военных провокациях, которые осуществлялись в рамках оккупационной политики этой страны, пути к славной Победе, завоеванной азербайджанской армией под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, о блестящей победе главы государства в военной, дипломатической и информационной сферах.

Представитель Минобороны, участник Отечественной войны, полковник Эльшад Абилов рассказал участникам мероприятия об участии в операциях по освобождению территорий Азербайджана во время Второй Карабахской войны и героизме азербайджанских военнослужащих на поле боя.

В заключение мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвященный Отечественной войне Азербайджана. В 12:00 светлая память шехидов была почтена минутой молчания.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)