Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана, они должны начать интеграцию в правовое, экономическое, политическое и культурное пространство нашей страны – посол Рахман Мустафаев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Год назад азербайджанская армия под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева написала славную страницу в нашей истории, положив конец 30-летней оккупации Карабаха. Работу, которую международные организации не смогли проделать за 30 лет, Азербайджан сделал собственными силами - за 44 дня. Освобождение города Шуша от армянской оккупации 8 ноября прошлого года стало решающим моментом в ходе второй Карабахской войны.

Шуша – это исторический центр Карабаха, культурная столица Азербайджана, колыбель азербайджанской поэзии и литературы, заявил в информационной программе международного франкоязычного телеканала TV5 Monde посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, сообщает во вторник Trend.

"Здесь зародилась школа национальной фольклорной и классической музыки", - отметил дипломат.

Отвечая на соответствующие вопросы телеведущих, посол заявил, что освобождение города Шуша положило конец войне.

«Война завершена, конфликт урегулирован, но осталось множество вопросов и проблем поствоенного, постконфликтного периода. К их числу относятся разминирование освобожденных территорий, выяснение судьбы пропавших без вести почти 4000 граждан Азербайджана, реконструкция разрушенных городов и сел. Необходимо также решить вопрос делимитации и последующей демаркации госграниц между Арменией и Азербайджаном. Мы уже давно передали армянской стороне предложение начать диалог по этому вопросу, ждем от нее ответа», - сказал дипломат.

Мустафаев также заявил, что армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана, они должны начать интеграцию в правовое, экономическое, политическое и культурное пространство нашей страны. «Территория нашей республики едина и неделима, на ней найдется место и для армян на основе соблюдения принципа равенства всех перед законом», - добавил посол.

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