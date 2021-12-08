В динамично развивающемся Современном Образовательном Комплексе имени Гейдара Алиева состоялось открытие центра STEAM (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Третьего декабря в динамично развивающемся Современном Образовательном Комплексе имени Гейдара Алиева в Баку состоялось открытие центра STEAM.

Именно здесь, впервые среди частных школ Азербайджана, был создан центр STEAM.

Образовательный метод STEAM - это программа, которая объединяет пять основных дисциплин: науку, технологии, инженерию, искусство и математику, так как основана она на идее комплексного обучения.

Побывав на открытии центра, я стал свидетелем того, насколько талантливы, креативны и высокообразованны ученики Современного Образовательного Комплекса имени Гейдара Алиева.

На мероприятии учащиеся младших и средних классов продемонстрировали свои творческие способности в рамках образовательной методики STEAM. Если быть точнее, они представили многофункциональных сенсорных роботов, машину для 3D-печати, тренировочные дроны и другие интересные устройства собственного изготовления.

Следует отметить, что занятия в центре STEAM организованы в соответствии с учебной программой, разработанной для изучения программирования, электротехники, биотехнологий, нанотехнологий, робототехники, генной инженерии, беспилотных летательных аппаратов (учебных дронов).

Основная цель проекта STEAM - развитие у учащихся навыков XXI века: творческих способностей, критического мышления, умения работы в команде, демонстрирование применения научных и технических знаний в повседневной жизни посредством практических занятий, привитие ученикам инженерных навыков, а также навыков использования современного ИКТ-оборудования и языков программирования.

Глядя на этих ребят, я понимал, что они - инженеры и технологи нашего будущего, и с удовольствием и гордостью наблюдал за работой изобретенных ими устройств. Подобное творчество в раннем возрасте просто потрясает. Я верю, что в дальнейшем они станут всемирно известными инженерами и сделают наше будущее еще лучше, внося свой вклад в цифровой мир.

Я пообщался с некоторыми из них и узнал, что, несмотря на свой возраст, эти ребята очень хорошо образованы и при этом обладают современными знаниями и широким мировоззрением. В ходе беседы я понял, что у этих учащихся большой потенциал, и в будущем они, несомненно, будут своими знаниями и умениями представлять Азербайджан на международной арене.

Затем был представлен еще один современный метод обучения, применяемый в Современном Образовательном Комплексе имени Гейдара Алиева. Это концепция BYOD (bring your own device), применяемая с недавнего времени. Было отмечено, что проект BYOD уже проходит апробацию среди учащихся одиннадцати классов.

Отмечу, что старшеклассники Современного Образовательного Комплекса имени Гейдара Алиева в этом году приняли участие в ряде международных олимпиад, соревнований по робототехнике и технологиям, добившись высоких результатов. Ученик XI класса комплекса Саид Насибов завоевал бронзовую медаль на Международной олимпиаде по информатике в Сингапуре.

Девятиклассник Имран Насибов и его учитель Алескер Асадов также представляли Азербайджан на фестивале Teknofest 2021 в Турции, в сентябре, и на Международном конкурсе робототехники в Узбекистане, ноябре, со своей моделью космической станции Zəfər Yolu ("Дорога Победы").

Ученик XI класса Али Исмайлов представлял Азербайджан на конкурсе моделирования и кодирования на платформе Roblox, заняв первое место в мире.

Дополнительная информация: www.mtk.edu.az