Абу-Даби включил Азербайджан в список безопасных стран для путешествий

Департамент культуры и туризма Абу-Даби обновил перечень безопасных для путешествий направлений, исключив из него ряд стран Африки и Латинской Америки. Так называемый «зеленый» список сократился с 95 до 73 стран, сообщает Trend со ссылкой на russianemirates.com.

Путешественникам, прибывающим из стран, входящих в «зеленый» список, не нужно проходить карантин по прибытии. Новые правила вступают в силу сегодня, 26 декабря 2021 года. Отмечается, что обновления стали ответом на ухудшение эпидемиологической обстановки в ряде стран.

В список безопасных попали такие страны, как Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.

Для въезда в Абу-Даби путешественникам необходимо сдать ПЦР-тест не более чем за 48 часов до вылета и зарегистрироваться на сайте ICA. Установить на смартфон приложение Al Hosn, пройти экспресс-тестирование в аэропорту после прилета и повторное – на 6-й день пребывания.

Невакцинированные пассажиры обязаны сдать еще один тест на 9-е сутки нахождения в Абу-Даби, при этом вход в общественные места для них будет закрыт.

Напомним, с 19 декабря 2021 года Комитет Абу-Даби по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям ввел новые правила въезда на территорию столицы ОАЭ из соседних эмиратов.

Так, власти Абу-Даби начали использовать EDE-сканеры для проверки водителей и пассажиров на контрольно-пропускных пунктах на въезде в столицу. Сканеры, разработанные Исследовательским институтом EDE в Абу-Даби, могут выявлять заражение COVID-19 с помощью электромагнитных волн.

Присутствие частиц РНК коронавируса в организме человека помогает устройству выдать результат тестирования немедленно. Сканеры не собирают персональные данные с автомобилистов.

Те, у кого будет выявлено подозрение на COVID-19, будут перенаправляться в центр тестирования для проведения бесплатного теста на антиген – его результаты будут готовы в течение 20 минут. В настоящее время EDE сканеры установлены в торговых центрах столичного эмирата.