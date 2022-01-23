Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана представило обзор событий прошлой недели в виде информационного видеоролика.
Trend представляет данный видеоролик:
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане в рамках "Марафона занятости" трудоустроены более 1 550 членов семей шехидов и участников войны
В Азербайджане совершенствуется законодательство для предотвращения случаев отравления угарным газом
ВС Казахстана выполняют задачи по обеспечению правопорядка в регионах с «красным» уровнем террористической опасности
Токаев заявил о необходимости продолжить работу по установлению всех обстоятельств митингов в Казахстане
Впервые в Азербайджане! Творческий тандем Беларуси и России представит грандиозную премьеру спектакля "Княжна Мэри" (ВИДЕО)
Рекордные показатели в ненефтяном секторе – в чем секрет успеха экономической стратегии Азербайджана?