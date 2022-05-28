Спортсмены из трех стран готовятся к соревнованиям Кубка мира по стрельбе в Габале (ФОТО/ВИДЕО)

Спортсмены из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в течение двух недель тренировались в Gabala Shooting Club, который входит в состав Gabala Hospitality Group.

В тренировках по пулевой и стендовой стрельбе приняли участие 114 спортсменов, тренеров и других представителей из трех стран. В Gabala Shooting Club созданы условия для подготовки спортсменов к соревнованиям, а также обеспечение их отдыхом и питанием.

Отметим, что причиной проведения учебно-тренировочных сборов является Чемпионат мира по стрельбе, который пройдет в Баку с участием 66 стран и более 700 спортсменов. Соревнование начнется 27 мая и завершится 7 июня.

Колос Сергей Роалдович, главный тренер сборной Казахстана по стендовой стрельбе сказал, что команда не первый раз приезжает в Габалу на сборы:

«Мы были здесь в прошлом году. Прилетели чартерным рейсом, чтобы тренироваться. Федерация стрельбы Азербайджана создала все необходимые условия. Поэтому наше руководство приняло решение в преддверии Азиатских игр повести сборы именно в Габале. Хочу отметить, что в стендовой стрельбе нас устраивает фон, который создают потрясающие горы. Представьте, что мишени находятся на фоне гор. В Казахстане таких стрельбищ нет. Поэтому мы и выбрали вашу страну. Хотелось бы также отметить, что Gabala Shooting Club является одним из лучших стрелковых клубов в странах СНГ. Так, большая территория, принадлежащая Клубу, позволяет расположить стрелковые тиры вдалеке друг от друга, что, в свою очередь, значительно упрощает тренировочный процесс и помогает лучше сконцентрировать внимание спортсменов на тренировке.

Техническое оснащение Клуба отвечает всем международным стандартам. Хочу отметить самое важное: нас здесь очень хорошо принимают, обслуживание отличное. Спасибо за все!».

Главный тренер также отметил, что на соревнованиях спортсмены будут состязаться по стендовой и пулевой стрельбе.

Главный тренер сборной Узбекистана по пулевой стрельбе Виктор Музафаров сообщил, что их делегация состоит из 16 спортсменов и 5 тренеров:

«Мы приехали в Габалу на учебно-тренировочные сборы, чтобы подготовиться к Кубку мира, который пройдет в Баку. Привезли сильнейших стрелков Узбекистана. Тренировки проходят в хорошем ритме, в отличном тире, который соответствует всем международным стандартам, с хорошими тренерами. Gabala Shooting Club имеет большую территорию и сильную материально-техническую базу, поэтому здесь можно проводить даже мировые соревнования. Спортсмены и тренеры рады здесь находиться. У вас потрясающая погода, прекрасные люди. Нас тепло встретили. Большое спасибо. Наши спортсмены показывают хорошие результаты. Планируем занять хорошие места, поэтому приехали в Азербайджан за неделю до соревнований. Мы тренируемся на всех рубежах. У всех отличное настроение. Очень рады, что приехали. Огорчает лишь одно - мало дней проведем в этом прекрасном месте. Надеюсь, что следующий раз останемся надолго».

Член сборной Узбекистана по пулевой стрельбе, участник Олимпиады «Токио-2020», победитель нескольких международных соревнований Мухтасар Тахирова также дала интервью. Надеясь на хорошие результаты, Мухтасар сказал, что ей очень понравились условия, созданные в Gabala Shooting Club.

«Нас очень хорошо встретили. Для тренировок созданы все условия. Стреляли с 10, 25 и 50 метров. Погода у вас замечательная. Совсем не холодно, хотя мы находимся в горной местности. Нам все понравилось».

Менеджер по хозяйственным операциями Gabala Shooting Club Анар Меджнунов сообщил, что в Клубе, расположенном в прекрасной природной зоне, созданы все условия для спортсменов. Иностранцы, участвующие в тренировках, рассказывают, что Gabala Shooting Club, окруженный горами и лесами, находится в тихом месте. Он оснащен современным спортивным оборудованием, что делает его комфортным местом. Известные спортсмены по пулевой и стендовой стрельбе, выбрав для тренировок именно этот Клуб, смогли подготовиться к соревнованиям Кубка мира, и с отличным настроением отправились в Баку.

Анар Меджнунов также отметил, что Gabala Shooting Club начал свою деятельность в 2012 году. Gabala Shooting Club, предназначенный для проведения международных соревнований, представляет собой комплекс, отвечающий мировым стандартам и способный на высоком уровне обеспечить процесс подготовки профессиональных спортсменов к престижным соревнованиям. Общая площадь Клуба составляет 25 гектаров.

Клуб оснащен инвентарем, который используют на олимпийских соревнованиях, также имеет необходимые условия для проведения международных состязаний и учебно-тренировочных сборов. На территории Клуба, на площади 4,5 гектаров построены 5 площадок для круговой и стендовой стрельбы, а на площади 4000 кв. м - 6 площадок для спортинга. Для пулевой стрельбы есть 3 стрелковых тира (открытых и закрытых), 10-метровый тир с 60 стрелковыми позициями, площадью 1200 кв.м, 25-метровый тир с 50 стрелковыми позициями, площадью 3000 кв.м, 50-метровый полуоткрытый тир с 60 стрелковыми позициями, финальный тир с 10 стрелковыми позициями, для гостей – 10-метровый тир с 10 стрелковыми позициями, лазерный тир, для любителей – одна площадка длиной 145 метров и шириной 99 метров для стрельбы из лука с расстояния 25-50 метров, один магазин спортивно-охотничьего инвентаря, в котором продаются охотничьи ружья, инвентарь, одежда для охотников, различного вида охотничьи патроны и сувениры, автостоянка, гостевой дом с 14 комнатами для ночевки гостей, один VIP коттедж с 3 комнатами, кафе и 2 ресторана. С 2014 года в Gabala Shooting Club проводятся различные престижные соревнования, чемпионаты мира.

В конце тренировок между командами Казахстана и Узбекистана были проведены дружеские соревнования «Габала», в которых приняли участие 62 спортсмена. Во время соревнования среди женщин по стрельбе на 50 метров первое место заняла Арина Алтухова (Казахстан), второе – Елизавета Корол (Казахстан) и третье - Мухтасар Тахирова (Узбекистан). В состязаниях среди мужчин по стрельбе на 50 метров первое место занял Ислам Гусейнов (Казахстан), второе - Константин Малиновский (Казахстан) и третье - Юрий Юрков (Казахстан).

Напомним, что Gabala Shooting Club входит в состав группы Gabala Hospitality Group, которая функционирует с декабря 2019 года. В состав GHG также входят горнолыжный курорт Tufandag Mountain Resort, парк развлечений и отдыха Gabaland и сеть отелей Qafqaz (Qafqaz Riverside Hotel, Qafqaz Tufandag Hotel и Qafqaz Resort Hotel).