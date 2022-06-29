Подписан Меморандум о взаимопонимании между Управлением Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики и Abbott (ФОТО)

29 июня 2022 года состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Управлением Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики и компанией Abbott. Документ подписали начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Джейхун Мамедов и Генеральный директор Отдела по структурным заболеваниям сердца Подразделения развивающихся рынков компании Abbott Шарбель Муавад.

Выступая на церемонии подписания, Джейхун Мамедов особо подчеркнул, что сотрудничество с одной из ведущих в области современных медицинских технологий американских корпораций – компанией Abbott придаст новый импульс Центральному Госпиталю Управления Медицинской Службы как в освоении инновационных материалов и методик, применяемых при хирургическом лечении кардиологических заболеваний, так и в деле повышения квалификации медицинских кадров.

В рамках Меморандума о взаимопонимании стороны договорились о реализации совместных инициатив и научно-практических проектов с целью повышения квалификации медицинских работников Азербайджана в области лечения структурных заболеваний сердца. Эти инициативы включают подготовку на базе Центрального Таможенного Госпиталя специалистов по самостоятельному обучению медицинских работников в области лечения структурных заболеваний сердца, участие в международных проектах, привлечение международных экспертов и специалистов Abbott к образовательным программам Центрального Таможенного Госпиталя, поддержка в организации и проведении клинических исследований, сотрудничество в области подготовки публикаций, издания методических пособий и другие вопросы.

Также прошла встреча между руководством Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета и делегацией компании Abbott, на которой состоялось обсуждение других возможных совместных инициатив в сфере здравоохранения в Азербайджанской Республике, где Abbott может предложить решения в области диагностики и профилактики инфекционных заболеваний, женского здоровья, детского и специализированного питания, прикроватной диагностики и молекулярной диагностики.

После торжественной части специалистами Abbott был проведен мастер-класс для кардиохирургов, инвазивных кардиологов и их команд. Первую часть мастер-класса по теме «Представляем NAVITOR: новое решение для транскатетерной имплантации аортального клапана (TAVI). Первые клинические данные и реальный мировой опыт.» провел Др. Фади Савая, Директор программы структурных заболеваний сердца и доцент кафедры внутренних болезней отделения кардиологии Американского Университета Бейрутского Медицинского Центра (Бейрут, Ливан), а вторую – Исмаил Эврен Алтунтоп, Региональный менеджер по развитию терапии TAVI, Abbott (Дубай, ОАЭ) на тему «Представляем NAVITOR: новое решение для TAVI. Почему NAVITOR отвечает потребностям пациентов и врачей?»