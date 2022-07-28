Азербайджан пытается привлечь внимание мирового сообщества к загрязнению рек на освобожденных территориях - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан пытается привлечь внимание мирового сообщества к загрязнению рек на территориях, освобожденных от армянской оккупации.

Как передает Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в интервью онлайн-газете EUobserver, базирующейся в Брюсселе.

По словам министра, сегодня Азербайджан сталкивается с нехваткой воды и загрязнением рек, протекающих по освобожденным территориям.

"Река Охчучай загрязнена тяжелыми металлами и опасными веществами, которые сбрасываются в нее промышленными комбинатами в Армении, эксплуатируемыми международными компаниями. Охчучай протекает по территории Зангиланского района и впадает в Араз. Я призвал международное сообщество помочь остановить это загрязнение, но пока безрезультатно. Когда население вернется в свои дома на освобожденных территориях, крайне важно, чтобы оно жило в безопасных условиях", - сказал Бабаев.

Он также сообщил, что Азербайджан хотел бы создать региональную систему раннего предупреждения для выявления событий и рисков, связанных с климатом.

"Более эффективный обмен информацией и скоординированные действия с соседями укрепили бы вашу устойчивость к некоторым последствиям изменения климата. Ни одна страна не может справиться с этими вызовами в одиночку", - добавил Бабаев.

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