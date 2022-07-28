Азербайджан активно работает над развитием экотуризма - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан активно работает над развитием экотуризма.

Как передает Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в интервью онлайн-газете EUobserver, базирующейся в Брюсселе.

"Наши национальные парки и государственные заповедники готовы к приему посетителей, и мы работаем с другими государственными ведомствами над развитием более устойчивых форм туризма", - сказал Бабаев.

По словам министра, Азербайджан является участником всех основных международных природоохранных конвенций.

"Их около 20, и мы тесно сотрудничаем с различными специализированными природоохранными учреждениями ООН, ответственными за их реализацию", - сказал Бабаев.

Глава ведомства сообщил, что сегодня одним из главных приоритетов Азербайджана является восстановление биоразнообразия на территориях, освобожденных от армянской оккупации в 2020 году.

Восстанавливая освобожденные территории, Азербайджан также использует возможность сократить последствия изменения климата и стремится превратить эти земли в зону нулевых выбросов к 2050 году в соответствии со стратегией "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития". Одной из таких инициатив, направленных на построение "зеленой экономики", является создание "умных" городов и деревень, сказал министр.

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