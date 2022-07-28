Азербайджан намерен создать систему раннего предупреждения о климатических рисках - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан хотел бы создать региональную систему раннего предупреждения для выявления событий и рисков, связанных с климатом.

Как передает Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в интервью онлайн-газете EUobserver, базирующейся в Брюсселе.

"Более эффективный обмен информацией и скоординированные действия с соседями укрепили бы вашу устойчивость к некоторым последствиям изменения климата. Ни одна страна не может справиться с этими вызовами в одиночку", - сказал Бабаев

Он также сообщил, что Загатальский государственный природный заповедник на северо-западе Азербайджана должен стать первым биосферным заповедником региона.

"Азербайджан, будучи участником Конвенции ООН об изменении климата, ратифицировал Парижское соглашение и поставил перед собой амбициозную цель сократить выбросы парниковых газов на 35 процентов к 2030 году. С того времени мы взяли на себя в добровольном порядке новое обязательство сократить выбросы на 40 процентов к 2050 году", - добавил министр.

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