Самолет израильской авиакомпании экстренно сел в Баку

БАКУ /Trend/ - Капитан самолета авиакомпании El Al Israel Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Тель-Авив-Москва (DME), запросил экстренной посадки в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья пассажира (сердечный приступ), сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

"Самолет приземлился в аэропорту в Баку в 12:44 по местному времени. К сожалению, пассажир скончался во время полета", - говорится в сообщении.