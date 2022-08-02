Азербайджан стремится продвигать платформы регионального сотрудничества - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стремится продвигать платформы регионального диалога и сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым в Ташкенте.

"Азербайджан как страна, расположенная на перекрестке культур и цивилизаций, последовательно поддерживает и продвигает платформы регионального диалога и сотрудничества, основанные на общей миссии. Например, 27 июня в Баку состоялась трехсторонняя встреча Азербайджан-Турция-Казахстан. Отрадно видеть в таких форумах эффективную модель регионального сотрудничества", - сказал Байрамов.

По словам министра, Азербайджан, Турция и Узбекистан также будут стремиться способствовать продвижению совместных экономических проектов.

"Совместные усилия по реализации потенциала с акцентом на энергетику, в частности, на возобновляемые источники энергии, а также торговлю и транспорт будут способствовать процветанию наших стран", - сказал Байрамов.

По мнению министра, во времена растущих вызовов глобальной безопасности, стабильности и экономическому развитию новая трехсторонняя платформа вписывается в существующие усилия по развитию регионального сотрудничества и удовлетворению общих интересов Азербайджана, Турции и Узбекистана в области мира, безопасности и процветания.

Отметим, что по итогам встречи была подписана Ташкентская декларация, целью которой является укрепление отношений между тремя странами.