Посол Израиля посетил детский футбольный клуб “Маккаби Баку” (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик посетил детский футбольный клуб, созданный при поддержке местной израильской общины.

Как сообщил Trend глава "Маккаби Баку" Эльчин Исаков, дипломат посетил ФК, чтобы выразить свою поддержку, ознакомиться с созданными здесь условиями и непосредственно пообщаться с молодыми игроками.

"Мы познакомили посла с игроками, рассказали об истории создания клуба, а также обсудили дальнейшие планы по сотрудничеству", - сказал Исаков.

Также было сделано памятное фото посла с игроками клуба. Дипломату от имени руководства ФК вручили памятные подарки.

"Маккаби Баку" начал свою деятельность в мае 2022 года. Возраст наших игроков - от 5 до 13 лет. Мы благодарим "Маккаби Азербайджан", Благотворительный фонд СТМЭГИ и Международную ассоциацию Израиль-Азербайджан "АзИз", которые с самого начала поддержали инициативу создания клуба", - сказал Исаков.

Он также отметил, что традиционно "Маккаби" учреждается и управляется членами сообщества в разных странах мира. В клубе "Маккаби Баку" работают тренеры категории УЕФА с многолетним опытом, отметил Исаков.