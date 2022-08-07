Диаспорская молодежь развевала флаг Азербайджана на Джыдыр дюзю

БАКУ /Trend/ - Участники III Летнего лагеря диаспорской молодежи накануне завершения проекта побывали на величественном Джыдыр дюзю, передает Trend.

Развевая флаг Азербайджана на Джыдыр дюзю, молодежь провозглашала лозунги “Aзербайджан!”, “Карабах – это Азербайджан!”, “Шехиды не умирают, Родина не делится!”.

Участники лагеря сказали, что переживают не передаваемые словами приятные и невероятные чувства в связи с тем, что находятся в Шуше и на Джыдыр дюзю. Oни подчеркнули, что признательны азербайджанской армии, которая героически покорив отвесные скалы, освободила наш древний город от ненавистного врага и вернула его народу, и Победоносному Верховному главнокомандующему. Молодежь пожелала упокоения души шехидов и здоровья нашим гази.

Участники лагеря также посетили мавзолей великого азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа.