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Диаспорская молодежь развевала флаг Азербайджана на Джыдыр дюзю

Азербайджан Материалы 7 августа 2022 22:38 (UTC +04:00)
Диаспорская молодежь развевала флаг Азербайджана на Джыдыр дюзю

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БАКУ /Trend/ - Участники III Летнего лагеря диаспорской молодежи накануне завершения проекта побывали на величественном Джыдыр дюзю, передает Trend.

Развевая флаг Азербайджана на Джыдыр дюзю, молодежь провозглашала лозунги “Aзербайджан!”, “Карабах – это Азербайджан!”, “Шехиды не умирают, Родина не делится!”.

Участники лагеря сказали, что переживают не передаваемые словами приятные и невероятные чувства в связи с тем, что находятся в Шуше и на Джыдыр дюзю. Oни подчеркнули, что признательны азербайджанской армии, которая героически покорив отвесные скалы, освободила наш древний город от ненавистного врага и вернула его народу, и Победоносному Верховному главнокомандующему. Молодежь пожелала упокоения души шехидов и здоровья нашим гази.

Участники лагеря также посетили мавзолей великого азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа.

Диаспорская молодежь развевала флаг Азербайджана на Джыдыр дюзю
Диаспорская молодежь развевала флаг Азербайджана на Джыдыр дюзю
Диаспорская молодежь развевала флаг Азербайджана на Джыдыр дюзю
Диаспорская молодежь развевала флаг Азербайджана на Джыдыр дюзю
Диаспорская молодежь развевала флаг Азербайджана на Джыдыр дюзю
Диаспорская молодежь развевала флаг Азербайджана на Джыдыр дюзю
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