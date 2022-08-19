Азербайджан, Турция и Грузия утвердили соглашение по транзиту БТК

Азербайджан, Грузия и Турция подписали соглашение о предварительном обмене данными для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс, передает Trend со ссылкой на издание Москва-Баку.

Сообщается, что документ подписан в Баку в рамках заседания Трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами трех стран.

С азербайджанской стороны соглашение подписал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, и.о. председателя Шахин Багиров, с турецкой стороны - заместитель министра торговли, глава таможенного департамента Рза Туна Турагай, с грузинской стороны - генеральный директор Службы доходов этой страны Леван Какава.

Документ направлен на осуществление электронного обмена первичными данными для облегчения таможенных процедур в отношении товаров, перевозимых транзитом по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, которая проходит по территории всех трех государств.