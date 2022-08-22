Сегодня AccessBank входит в топ-5 банков страны по нескольким показателям - Член Правления Илькин Гулиев (R)

Илькин бек, как изменились банковские услуги за последние годы? Как Вы видите эти изменения в AccessBank-е?

После девальвации банкинг сильно изменился, и, на мой взгляд, эти изменения эффективны, правильны и более продуктивны. Девальвация стала экономическим шоком для рынка, но также открыла новый взгляд на банковское дело. При этом цифровизация, развивающаяся в последние годы, является своего рода временным требованием клиентов к банкам. Отрадно, что ЦБ предпринял очень важные шаги в вопросах цифровизации и утвердил новые правила. Банки пытаются воспользоваться этими изменениями. Например, мы скоро запустим новое приложение мобильного банкинга для наших клиентов. Интернет-банкинг, который является цифровым каналом для наших бизнес-клиентов полностью удовлетворяет их основные потребности. Тем не менее, мы не останавливаемся на достигнутым и будем запускать для наших бизнес-клиентов новые проекты на платформе интернет-банкинга.

- Повлияли ли на AccessBank изменения, произошедшие в мире за последние месяцы?

Думаю, да. По крайней мере, это то, что мы видим в банке. Например, мы замечаем, что многие иностранные компании увеличивают свои инвестиции в нашу страну - по причине того, как развивается наша экономика по сравнению с другими - соседними странами, по причине стабильного обменного курса валют и открытой для инвестиций средой. Нас очень радуют инвестиции иностранных компаний, открывших новые счета в нашем банке за последние полгода. Это и дополнительные инвестиции в нашу страну, и новые клиенты нашего банка. Основной причиной, по которой юридические лица обращаются к нам за услугами,- в том, что все акционеры AccessBank-а, международные финансовые институты.

Вы имели возможность наблюдать за AccessBank-ом со стороны, работая в других финансовых организациях. Что вы думаете о банке сегодня, будучи частью его команды?

Да, я работал в других трех банках, и AccessBank тогда казался стоящим обособленно от других финансовых институтов банком, со своей отличной корпоративной культурой и ценностями. Честно говоря, когда мне поступило предложение присоединиться к команде AccessBank, я особо не думал - потому что, банк со стороны выглядел очень интересно, а история его создания и фундамент банка были очень прочными. Конечно, мне было интересно и само предложение – поставить работу с розничным сегментом - в банке, являющемся лидером рынка микрофинансирования. Придя в AccessBank, я познакомился с сильной, профессиональной командой, увидел банк с большим потенциалом и самое важное для меня - уникальные корпоративные ценностями, которые перекликались с моими личными.

- В чем отличие и особенность AccessBank-a от других банков?

Есть банк, где процессы стоят на первом месте, a есть банк, где участие людей важнее процессов. То, что я вижу в AccessBank-e, — это смесь этих двух явлений. Здесь очень важную роль играет главный капитал нашего Банка – команда, и постоянно совершенствующиеся процессы. Я думаю, что этот симбиоз очень правильно сложился в корпоративном управлении и деловой жизни AccessBank-a. Это тот формат, в котором был создан банк. На мой взгляд, это главная черта, отличающая нас от других банков. Безусловно, одним из отличительных моментов является тот факт, что AccessBank имеет наибольшую долю рынка микрофинансирования в стране, а также то, что он имеет самый большой депозитный портфель - после системно значимых банков.

Каким Вы видите AccessBank в ближайшие годы?

AccessBank продолжит свою основную миссию – поддержку малого и среднего бизнесов, а также будет работать с розничными клиентами. И эта работа будет постепенно развиваться в цифровых каналах – это требование рынка. Цифровизация услуг для удобства наших клиентов станут для нас одним из главных приоритетов в ближайшем будущем – это часть стратегии нашего банка на ближайшие 3 года. Что касается филиальной сети банка, то в этом году мы открываем двери нашего 30-го филиала - в Нахчыване. В ближайшие годы мы планируем больше использовать формат агентского банкинга, чем открывать собственные филиалы. Сегодня AccessBank входит в топ-пятерку банков страны по нескольким показателям и один из ключевых моментов для нас – поддерживать свое место в топ-е и, где можно, подниматься еще выше. Мы планируем сохранить наибольшую долю рынка поддержки малого и среднего бизнеса и позицию в ТОП-5 по депозитному портфелю розничных клиентов. Мы также собираемся улучшить качество цифровых каналов и обслуживания – и тем самым стать в ближайшее время одним из самых полезных банков.