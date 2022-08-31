AZAL представил обновленную версию официального сайта

Национальный авиаперевозчик Азербайджана запустил обновленную версию официального сайта www.azal.az.

Навигация нового сайта отличается простотой, функциональностью в использовании, позволяя всем посетителям и пассажирам сократить время на поиск нужной им информации. Сайт также получил более удобный интерфейс и современный дизайн.

Вся процедура приобретения авиабилетов полностью оптимизирована. Новый сайт стал максимально быстрым и эффективным инструментом, с помощью которого пассажиры могут управлять бронированием и пройти онлайн регистрацию (открывается за 24 часа до вылета рейса).

На нем также размещена актуальная информация о правилах перевозки, правилах въезда в страны, в которые выполняет авиакомпания рейсы в период пандемии COVID-19.

На сайте авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» представлен и справочный раздел с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы, поступающие в авиакомпанию.

Следить за новостями и обновлениями можно на официальных страницах «Азербайджанских Авиалиний» в социальных сетях: