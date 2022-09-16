Наши соотечественники, проживающие в Великобритании, провели пикет

БАКУ /Trend/ - Функционирующие в Великобритании азербайджанские диаспорские организации провели перед посольством Армении в Лондоне санкционированный пикет, сообщает Trend со ссылкой на комитет диаспоры.

Участники пикета выразили протест против широкомасштабной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на государственной границе нашей страны, возвысили правый голос в связи с разрушением нашего культурного наследия, размещением мин на азербайджанских территориях и судьбой без вести пропавших азербайджанцев, привлекли внимание политических кругов к факторам, препятствующим миру в регионе.

В ходе пикета наши соотечественники скандировали такие лозунги, как «Армения нападает, Азербайджан защищает свои границы!», «Армения не желает мира и выбирает войну!», «Азербайджан требует справедливости!», «Армения, останови минирование!», «Мины убивают гражданское население!», «Минирование азербайджанских земель – военное преступление!», звучали призывы к прекращению захватнической политики, утверждению мира в регионе.