Великая Победа Азербайджана раз и навсегда поставила точку в карабахском вопросе

БАКУ /Trend/ - Великая Победа Азербайджана раз и навсегда поставила точку в карабахском конфликте.

Об этом в беседе с Trend сказал турецкий политолог, ведущий представитель экспертно-аналитической сети “Анкара-Москва” Энгин Озер.

Он отметил, что в течение многих лет Азербайджан не раз демонстрировал готовность и открытость к ведению переговоров с Арменией для решения карабахского конфликта.

“Однако Армения не шла по пути мирных переговоров, при этом неоднократно устраивала военные провокации не только в отношении азербайджанской армии, но и гражданского населения. Великая Победа Азербайджана раз и навсегда поставила точку в карабахском конфликте”, - сказал Озер.

По словам эксперта, главную роль в Победе Азербайджана во второй Карабахской войне сыграл Президент Ильхам Алиев.

“Превосходная политика Президента Ильхама Алиева сыграла решающую роль в Победе Азербайджана. Неоднократно выступая с комментариями как на международной дипломатической арене, так и для мировых СМИ, Президент Ильхам Алиев доносил до мира правду о сути карабахского конфликта. Таким образом, благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан одержал также и информационно-политическую победу”, - добавил Озер.

Как отметил эксперт, сегодня все страны широкого региона видят результаты мудрой политики Президента Ильхама Алиева.

“Сейчас в регионе происходит так называемая “перезагрузка”, которая заключается в налаживании транспортных и энергетических коммуникаций. Азербайджан, восстанавливая инфраструктуру на освобожденных землях, открывает новые возможности экономического развития для всех стран в регионе. Армении необходимо подписать мирный договор с Азербайджаном для своего же блага. Экономическое положение этой страны на сегодняшний день очень сложное, и если руководство Армении не пойдет по предложенному Азербайджаном пути, это будет большая ошибка с политической точки зрения”, - добавил он.