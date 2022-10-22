Два азербайджанских борца вольного стиля завоевали бронзовые медали на ЧМ

БАКУ /Trend/ - Два азербайджанских борца вольного стиля завоевали бронзовые медали на чемпионате мира среди юношей до 23 лет в испанском городе Понтеведре.

Как передает Trend, выступавший в весовой категории до 70 кг Кянан Хейбатов одолел ланкицйа Лахура Вадьюса, а также Озорбека Токтомамбетова из Кыргызстана. Таким образом К. Хейбатов завоевал "бронзу" чемпионата мира.

Ислам Ильясов, выступавший в весовой категории 97 кг, также взял бронзовую медаль, победив Андро Маргишвили из Грузии со счетом 7:0.

Отметим, что азербайджанские борцы греко-римского стиля Нихад Гулузаде (55 кг) и Нихат Мамедли (60 кг) завоевали серебряные медали, а Гурбан Гурбанов (72 кг) – золотоую. Среди женщин-борцов "серебро" мирового первенства взяла Нигяр Мирзазаде (65 кг).