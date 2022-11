Польско-азербайджанский проект помощи «Мы здесь, чтобы помочь» – итоговая конференция (ФОТО)

3 ноября в Баку состоялась конференция по подведению итогов польско-азербайджанского проекта We are here to help («Мы здесь, чтобы помочь»), адресованного людям, пострадавшим от вооруженного конфликта.

Проект был реализован в 2021-2022 годах фондами ADRA Poland и ADRA Azerbaijan в рамках польской программы сотрудничества в целях развития Министерства иностранных дел Республики Польша - Польская помощь.

Проект был направлен на поддержку гражданского населения и людей, пострадавших от последствий боевых действий. Проект включал, среди прочего, реабилитацию, психотерапию, физиотерапию, трудотерапию, речевую и языковую терапию, поведенческую терапию и когнитивную терапию, тренинги для медицинского персонала, даже использовал необычную атмосферу серебряного экрана - все, чтобы помочь бенефициарам справиться со своей военной травмой. Планировалось улучшить качество жизни пострадавших и их самочувствие, а также уменьшить физическую и душевную боль и вернуть веру в лучшее завтра.

Всего в рамках проекта различные виды помощи получили более 2000 азербайджанских бенефициаров (включая ветеранов, их семьи и других людей, пострадавших от последствий боевых действий).

В итоговой конференции в Баку приняли участие представители учреждений, поддерживающих проект (Кабинет Министров Азербайджанской Республики, Исполнительная власть Баку, Исполнительные власти Низаминского, Хазарского и Пираллахинского районов Баку, Посольство Республики Польша в Баку) и медицинские учреждения, участвующие в его реализации (Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации, Сураханский реабилитационный центр).