Стратегическое видение Президента Ильхама Алиева ведет Южный Кавказ к процветанию - ECIPE

БАКУ /Trend/ - Стратегическое видение Президента Ильхама Алиева привело к восстановлению территориальной целостности Азербайджана, а также к началу процесса возрождения освобожденных земель посредством реализации крупных проектов на благо всего региона.

Об этом Trend сказал старший научный сотрудник Европейского центра международной политической экономии (ECIPE) Тенгиз Пхаладзе.

“Шаги, которые приводят к достижениям такого масштаба, не бывают случайны. Это результат стратегии Президента Ильхама Алиева по развитию страны, которая доказала свою успешность”, - сказал он.

Эксперт отметил, что реализация крупномасштабных проектов на освобожденных территориях Азербайджана демонстрирует международному сообществу экономические возможности, которые эти земли предоставят, не только стране, но и более широкому региону. Однако без мирного соглашения регион не сможет процветать должным образом, добавил он.

“Сегодня мы начинаем видеть реальные шаги на пути к мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией. Например, одно из последних событий - очень важная встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его армянским коллегой Араратом Мирзояном, состоявшаяся по инициативе госсекретаря Энтони Блинкена в Вашингтоне, которая продемонстрировала, что процесс, наконец, движется в правильном направлении”, - сказал Пхаладзе.

По его словам, примечательно, что международное сообщество активно участвует в оказании помощи сторонам в достижении мирного соглашения в кратчайшие сроки. Например, Турция, ЕС и США доказывают свою поддержку практическими шагами.

Пхаладзе отметил, что если Армения наконец поймет, что нахождение точек соприкосновения с Азербайджаном будет ей только во благо, это позволит реализовать те самые огромные возможности по экономическому сотрудничеству для всех стран региона в целом.

По его словам, армянские власти обладают потенциалом для того, чтобы повести страну в правильном направлении, то есть подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

“Это непростой процесс, но участие международных посредников, которыми являются Турция, ЕС, США, будет иметь большое значение на этом пути. Все понимают, что для реализации крупномасштабных энергетических и транспортных проектов в широком регионе необходим мир на Южном Кавказе”, - добавил Пхаладзе.

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