С начала года Международные аэропорты Азербайджана обслужили почти 4,5 млн. человек

Международные аэропорты Азербайджана в октябре 2022 года обслужили 507 тысяч пассажиров. Суммарно за 10 месяцев текущего года этот показатель превысил 4,4 млн. человек.

На долю Международного аэропорта Гейдар Алиев пришлось 429 тысяч пассажиров, из которых 370 тысяч – пассажиры международных рейсов.

AZAL и Buta Airways за октябрь обслужили 105 тысяч и 58 тысяч пассажиров на международных рейсах соответственно, то есть 38% от общего числа международных перевозок.

В октябре 2022 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев регулярные рейсы совершили 27 иностранных авиакомпаний. Наибольшее число пассажиров, не считая AZAL и Buta Airways, перевезли Turkish Airlines, Aeroflot, Utair, FlyDubai и WizzAir.

В десятку самых популярных международных направлений из Баку в октябре 2022 года вошли Стамбул, Москва, Дубай, Тбилиси, Абу-Даби, Анкара, Ташкент, Джидда, Тель-Авив и Шарджа. Суммарно по этим направлениями было обслужено 252 тысяч человек.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

В июне текущего года Международный аэропорт Гейдар Алиев в пятый раз подряд подтвердил свой статус лучшего аэропорта в странах СНГ по версии авторитетного международного агентства Skytrax World Airport Awards. Эта награда для аэропортов является эталоном качества для индустрии.

Skytrax присудил бакинскому аэропорту наивысший рейтинг «5-звезд», а также максимальный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19.