БАКУ /Trend/ - ЕС поддерживает меры по постконфликной реабилитации в Азербайджане.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко, выступая на конференции на тему «Сотрудничество для региональной стабильности и развития».

«Мы фокусируемся на постконфликтной реабилитации, чтобы открыть новые возможности для гражданского общества», - сказал он.

Посол отметил, что Евросоюз готов оказывать поддержку Азербайджану в восстановлении на постконфликтных территориях.

«Конфликты в регионе остаются фундаментальной проблемой, решение которых требует усилий, наряду с международным правом. Процесс мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном при содействии ЕС направлен на достижение устойчивого урегулирования», - сказал Михалко.