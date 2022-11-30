ВС Азербайджана демонстрируют профессионализм и приверженность своему делу - НАТО

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Азербайджана демонстрируют профессионализм и приверженность своему делу.

Как передает Trend, об этом сказал в среду начальник отдела партнерства SHAPE Partnerships Country Engagement полковник Игорь Табулов-Трута в ходе "Дней НАТО" в Баку.

"Я должен поздравить азербайджанские вооруженные силы с их отличным прогрессом. Различные компоненты сил успешно достигли полной оперативной способности благодаря нашей партнерской схеме концепции оперативного потенциала. Это большое достижение", - сказал он

Программа "Дни НАТО" не только позволила проинформировать аудиторию по темам, представляющим взаимный интерес, но в то же время позволила нам увидеть профессионализм и целеустремленность Вооруженных сил Азербайджана, отметил полковник.

"Азербайджан был и продолжает оставаться сильным партнером НАТО, где вклад в миссии и операции НАТО и заполнение ключевых штатных должностей всегда значительны", - добавил Табулов-Трута.

В рамках Программы индивидуального партнерского сотрудничества между министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2022 год с 20 по 25 ноября в Баку прошли "Дни НАТО".