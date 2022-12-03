Избрание представителей Федерации гимнастики Азербайджана членами Технических комитетов Европейской гимнастики – большое достижение - Инара Исрафилбекова

АЛБУФЕЙРА /Trend/ - Избрание представителей Федерации гимнастики Азербайджана членами Технических комитетов Европейской гимнастики (European Gymnastics) – большое достижение.

Об этом Trend сказала представитель Федерации Инара Исрафилбекова, которая сегодня в ходе 29-го Конгресса Европейской гимнастики (European Gymnastics), проходящего в городе Албуфейра (Португалия) 2-3 декабря, избрана членом Технического комитета по дисциплине "TeamGym".

"Это большое достижение для нас. Выборы прошли напряженно, и мы рады нашей общей победе. Будем стараться оправдать оказанное доверие. "TeamGym" – гимнастическая дисциплина, которая с 2018 года развивается в Азербайджане. Представители нашей страны принимали участие в трех чемпионатах Европы", - сказала Исрафилбекова.

Напомним, что в ходе Конгресса Европейской гимнастики министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов переизбран президентом Европейской гимнастики.

Также представители Федерации гимнастики Азербайджана - Евгения Виляева избрана членом Технического комитета по художественной гимнастике, а Руслан Эйвазов - членом Технического комитета по дисциплине "Гимнастика для всех" и Инара Исрафилбекова - членом Технического комитета по дисциплине "TeamGym".