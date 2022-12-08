Азербайджан прилагает все усилия для восстановления былой красоты Физули - Фетхи Гедикли

ФИЗУЛИ /Trend/ - Азербайджан прилагает все усилия для восстановления былой красоты Физули.

Об этом сказал Trend в четверг заведующий кафедрой Стамбульского университета, профессор Фетхи Гедикли во время посещения Карабаха в составе делегации иностранных специалистов.

"В Карабахе я увидел руины, развалины некогда величественных зданий. Я узнал, что тут будут музеи под открытым небом. Эти музеи будут памятью обо всех погибших, шехидах, ветеранах, сражавшихся ради освобождения от оккупации земель, а также это будет служить напоминанием для будущих поколений", - сказал профессор.

Гедикли отметил, что в Физули видны все последствия оккупации.

"Город был полностью разрушен, однако видно, что большое количество людей, у которых есть большие надежны и мечты, трудятся для восстановления его былой красоты. Карабах - это Азербайджан, он принадлежит азербайджанцам. Находиться в Карабахе, видеть эту надежду, эту безопасность является счастьем для меня. Я уверен, что будущее Карабахского региона будет прекрасным", - добавил он.