Лачинский коридор: так кто его заблокировал?

БАКУ/Trend/ - Происходящее вокруг Лачинского коридора и инсинуации армян по этому поводу выглядят все смешнее. Все два дня, что продолжается акция протеста азербайджанских активистов, армяне пытаются всеми правдами и неправдами "разогнать" тезис о том, что это не экологи вовсе, а некие то ли спецагенты, то ли военные, которые якобы перекрыли дорогу, соединяющую Армению с зоной ответственности российских миротворцев.

Абсурд? Абсурд конечно, особенно если посмотреть на фотографии с поста, где и проводится акция. Слева - азербайджанские активисты, палатки, флаги нашей страны. Справа - заграждения, российские военные, оружие, а чуть поодаль за ними - контейнеры, бетонные блоки, тяжелая техника, специально выставленная так, чтобы ЗАГОРОДИТЬ проезд.

Возникает вопрос: а кто Лачинский коридор-то заблокировал? Несколько сотен мирных граждан или группа российских военных, пригнавших технику, личный состав, поставивших там модульные казармы? Больше того, можно пойти глубже и задать не менее очевидный вопрос: а почему вообще на посту у города Шуша появились азербайджанские эко-активисты? Не потому ли, что за несколько дней до этого командующий миротворческим контингентом генерал Волков и подкармливающий его засланец Рубен Варданян сорвали заранее обговоренный мониторинг азербайджанскими властями рудников в Карабахе, где армяне - и тот же Варданян - вели незаконную эксплуатацию наших недр? И если бы мониторинг не был бы сорван, если бы миротворцы не пренебрегали своими обязанностями и не участвовали бы в провокации, то возмущенные этим активисты не собрались бы протестовать!

И если бы их требования были бы удовлетворены, и если бы генерал Волков прибыл бы к участникам акции, как они того требуют - возможно ситуация решилась бы гораздо быстрее.

И российским миротворцам не пришлось бы два дня блокировать Лачинский коридор. Вот так просто.

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