Экоактивисты непреклонны в своих требованиях (ВИДЕО)

ШУША /Trend/ - Экоактивисты на Лачинской дороге не собираются расходиться, пока не будут выполнены их требования.

Об этом сказала в пятницу командированному в Шушу корреспонденту Trend сотрудник социально-экологического центра ЭкоСфера Жаля Исмаилова, которая приехала поддержать участников акции протеста в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе.

"Вот уже пятый день мы участвуем в экологической акции протеста, мы против незаконной эксплуатации наших ресурсов и все те же требования предъявляем к миротворческому контингенту", - сказала она.

Она отметила, что деятельность организации, в которой она работает, направлена на обучение молодого поколения основам экологии, устойчивому развитию экосистем.

"То что происходит на территории Карабаха угнетает нас, но мы верим, что меры будут приняты и последствия устранены. Мы будем стоять до последнего", - добавила она.

Напомним, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

По результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.