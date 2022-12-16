БАКУ /Trend/ - Для карабахских армян создана "горячая линия" в Азербайджане.

Об этом Trend сказала в пятницу азербайджанский правозащитник, руководитель центра "Женщина: мир и безопасность" при Обществе защиты прав женщин Азербайджана имени Д.Алиевой Диляра Эфендиева.

"Несмотря на все попытки сепаратистов и лично так называемого «госминистра» бандитского режима в Карабахе Рубена Варданяна оказать давление на проживающих в Карабахе мирных армян, ко мне поступало очень много звонков разного характера, которых с каждым днем становилось все больше и больше, и так как одной справиться невозможно, мы приняли решение создать "горячую линию", - сказала она.

Правозащитник подчеркнула, что колл-центр готов оперативно отвечать на поступающие просьбы карабахских армян в случае возникновения у них гуманитарных проблем и приложить все усилия для их решения. Номер "горячей линии": +994702779911.

"Со своей стороны гарантируем полную конфиденциальность всем обратившимся к нам жителям Карабахского региона", - добавила она.